TORONTO — Greg Bird a frappé un circuit de trois points et Sonny Gray a livré six bonnes manches de travail au monticule, samedi, et les Yankees de New York ont obtenu leur billet pour les séries éliminatoires grâce à une victoire de 5-1 contre les Blue Jays de Toronto.

Joe Biagini, le partant des Blue Jays, a concédé des buts sur balles à Chase Headley et à Starlin Castro en cinquième manche avant que Bird ne cogne sa sixième longue balle de la saison.

Todd Frazier a ajouté un point d’assurance en huitième avec son 27e circuit et Castro a fait marquer le cinquième point des vainqueurs avec un simple à l’avant-champ, en neuvième manche.

Chad Green, David Robertson et Aroldis Chapman ont lancé une manche chacun en relève.

Par un après-midi chaud et ensoleillé au Centre Rogers, Gray (10-11) était en belle forme sur le monticule. Il a accordé un circuit en solo à Teoscar Hernandez en troisième manche, mais a muselé le reste des frappeurs des Blue Jays.

Les Yankees (86-68) gardent encore un mince espoir de rattraper les Red Sox de Boston au sommet du classement de la section Est de la Ligue américaine. Ils avaient amorcé la journée avec une avance de cinq matchs et demi sur les Twins du Minnesota, détenteurs du deuxième rang dans la lutte pour le match suicide.

En perdant, les Blue Jays (72-83) ont été officiellement éliminés et disputeront leur dernier match local dimanche après-midi.