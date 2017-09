DÉTROIT — Jorge Polanco et Eduardo Escobar ont cogné des circuits et les Twins du Minnesota se sont approchés un peu plus d’une participation au match du quatrième as en battant les Tigers de Detroit 10-4, dimanche.

Les Twins ont balayé la série de quatre matchs face aux Tigers.

Polanco a frappé un circuit en solo en première manche face à Buck Farmer (4-5) et Escobar a accueilli Victor Alcantara en claquant un circuit de trois points en sixième manche.

Avant les matchs de dimanche, les Twins détenaient quatre matchs et demi d’avance sur les Royals de Kansas City, les Rangers du Texas et les Angels de Los Angeles au dernier rang donnant accès au match du quatrième as dans la Ligue américaine.

Les Tigers ont encaissé un septième revers d’affilée et ils ont perdu 14 de leurs 16 derniers matchs. Les Tigers (62-94) sont assurés de terminer la saison avec leur pire dossier depuis 2003, quand ils avaient compilé une fiche de 43-119.