TORONTO — Jose Bautista a frappé deux coups sûrs et a produit un point en plus d’en inscrire un autre, aidant les Blue Jays de Toronto à vaincre les Yankees de New York 9-5, dimanche, dans ce qui était probablement son dernier match à domicile dans l’uniforme des Jays.

Chaque présence au bâton de Bautista a été saluée par de chaleureuses ovations.

Bautista a soutiré un but sur balles en troisième manche et a croisé le marbre sur un double de trois points de Russell Martin. Il a ensuite permis à Teoscar Hernandez de marquer en cognant un simple avec les buts remplis lors de la poussée de quatre points des Jays en quatrième manche.

À sa dernière présence au bâton, en huitième manche, Bautista a cogné un faible ballon.

Bautista a été remplacé par Ezequiel Carrera au champ droit après que Roberto Osuna eut provoqué le premier retrait en neuvième. Bautista a fait l’accolade à chacun de ses coéquipiers et a salué la foule en rentrant dans l’abri.

Âgé de 36 ans, Bautista avait signé un contrat d’une saison avec les Blue Jays avant la campagne 2017. Le contrat était assorti d’une option mutuelle pour la saison 2018 — une option qui ne devrait pas être utilisée.

Marcus Stroman (13-8), qui portait un chandail de Bautista pendant l’échauffement, a accordé trois points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Hernandez a amorcé la rencontre en cognant un circuit pour les Jays et Kendrys Morales a produit deux points.

Jaime Garcia (5-10) a oeuvré pendant seulement deux manches et un tiers. Il a été débité de cinq points sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Aaron Judge a claqué deux circuits et produit trois points pour les Yankees.