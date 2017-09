SEPANG, Malaisie — Le pilote français Romain Grosjean s’est sorti indemne d’un spectaculaire accident à la suite de l’éclatement soudain de son pneumatique arrière-droit lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie.

Son pneu s’est soudainement déchiqueté en roulant sur une plaque d’évacuation d’eau, le catapultant à plus de 200 km/h d’un côté de la piste à l’autre. La séance a été interrompue avec 20 minutes à faire et, quelques instants plus tard, le directeur de la course, Charlie Whiting, et un autre officiel de la FIA ont procédé à une inspection du circuit.

Il s’agit d’un incident spectaculaire mais, heureusement, sans conséquence.

Grosjean est sorti de sa voiture Haas indemne, et a même pu en parler assez calmement quelques instants plus tard.

Avant la fin de cette deuxième séance d’essais, l’écurie Ferrari a imposé sa loi alors que Sebastian Vettel s’est révélé le plus rapide, devant son coéquipier Kimi Raikkonen. Vettel a toutes les raisons d’être confiant d’obtenir une deuxième position de tête d’affilée, samedi, lors des qualifications.

L’histoire a été bien différente pour Mercedes.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont connu des ennuis d’adhérence et ils ont tous les deux fait des incursions hors piste.

Après une sortie de piste au virage 11, Bottas a évité le mur mais il a néanmoins endommagé sa voiture en roulant dans les graviers. Dans l’enchaînement des virages 7 et 8, Hamilton est quasiment parti en tête-à-queue et s’est retrouvé lui aussi dans les graviers.

Hamilton s’est classé sixième et Bottas septième à l’issue d’une mauvaise journée pour une équipe qui a remporté les trois derniers championnats des pilotes et des constructeurs.

Lance Stroll (Williams) a lui aussi connu son lot de problèmes avec le 14e chrono et son coéquipier Felipe Massa a pour sa part fini 12e.

Une troisième séance d’essais libres est prévue samedi avant les qualifications.

Hamilton a gagné les deux dernières courses et il détient actuellement une avance de 28 points devant Vettel, victime d’un accident au départ du Grand Prix de Singapour il y a deux semaines.