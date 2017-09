WUHAN, Chine — L’Australienne Ashleigh Barty a gagné son billet pour sa première grande finale au circuit de la WTA en disposant de Jelena Ostapenko, championne des Internationaux de France, 6-3, 6-0 au tournoi de Wuhan.

Barty affrontera Caroline Garcia en finale. La Française a vaincu la Grecque Maria Sakkari 6-3, 6-2 dans l’autre demi-finale.

Ostapenko, no 8 et dernière tête de série toujours en lice, semblait fatiguée. Ses trois précédents matchs, dont sa victoire aux dépens de la favorite Garbine Muguruza jeudi, ont tous nécessité trois sets. Mais les trois précédents matchs de Barty sont également allés à la limite et elle a également atteint les demi-finales en double.

Barty a pris les commandes du match à la faveur d’un bris pour prendre l’avance 4-2. Au service pour s’assurer la première manche, elle a amorcé une séquence victorieuse de sept jeux d’affilée pour concrétiser sa troisième victoire contre une adversaire du top-10 mondial cette semaine.