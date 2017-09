NEW YORK — Le Baseball majeur a nommé le trophée remis au joueur par excellence de la Série mondiale en l’honneur de Willie Mays.

La décision a été annoncé vendredi, jour du 63e anniversaire de son célèbre attrapé dos au marbre dans le premier match de la Série mondiale de 1954, aux dépens de Vic Wertz, des Indians de Cleveland. Les Giants de New York avaient balayé les Indians en quatre rencontres cette année-là.

L’honneur a été décerné à compter de l’année suivante. Le lanceur des Dodgers de Brooklyn Johnny Podres en a été le premier récipiendaire.

Maintenant âgé de 86 ans, Mays a disputé 24 matchs des étoiles au cours de sa carrière de 22 ans avec les Giants de New York et San Francisco, ansi que les Mets de New York.