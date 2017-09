OTTAWA — Josh Bartel a couronné une remontée de 18 points en marquant un simple avec un botté de dégagement de 41 verges et les Roughriders de la Saskatchewan ont défait le Rouge et Noir d’Ottawa 18-17, vendredi.

Bartel a inscrit le point de la victoire alors qu’il restait qu’un peu plus de deux minutes à jouer.

Les Roughriders l’ont emporté malgré le fait que William Powel eut établi un nouveau record au chapitre des verges par la course lors d’une seule rencontre.

Powell a battu le record de Jonathan Williams établi en 2014 tard au troisième quart en récoltant 187 verges par la course. Williams en avait récolté 180.

Une défaite qui vient amenuiser les chances du Rouge et Noir (5-9-1) de participer aux séries éliminatoires. L’équipe pourrait perdre son deuxième rang dans l’Association Est.

Les Roughriders présentent un dossier de 7-6 et se trouvent à deux points des Eskimos d’Edmonton, qui occupent le quatrième rang de l’Association Ouest et pourrait bien avoir recours au croisement afin de se tailler une place en séries.

La troupe de Chris Jones tirait de l’arrière 17-7 avant d’entamer le quatrième quart, mais le touché de six verges par la course de Kienan Lafrance et le placement de 16 verges de Tyler Crapigna à 9:46 ont été suffisants pour niveler la marque 17-17.

Une interception par le Rouge et Noir a mené à un botté de placement de 22 verges de Brett Maher, ouvrant la marque pour les locaux à 13:18.

Au second quart, Ryan Lindley a lancé sa première passe de touché dans la LCF lorsqu’il a repéré Greg Ellingson au fond de la zone des buts.

Lindley effectuait son deuxième départ dans l’uniforme du Rouge et Noir, en remplacement de Trevor Harris et Drew Tate qui sont présentement sur la liste des blessés.

Powell a récolté 111 verges par la course lors de la première demie. C’est la troisième fois qu’il accumule plus de 100 verges au sol.

Les Roughriders ont inscrit leurs premiers points de la rencontre à 10:49 du troisième quart, lorsque Christian Jones a effectué un majeur sur un retour de botté de 97 verges. La transformation de Tyler Crapigna a permis aux Roughriders de réduire l’écart 17-7.