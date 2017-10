AUCKLAND, Nouvelle-Zélande — La Canadienne Brooke Henderson était à douze trous d’obtenir son sixième titre en carrière sur le circuit de la LPGA dimanche, mais elle devra patienter jusqu’à lundi avant de concrétiser sa victoire puisque la pluie, les éclairs et les vents violents ont contraint les organisateurs à interrompre la ronde finale de l’Omnium féminin de Nouvelle-Zélande.

La golfeuse âgée de 20 ans, originaire de Smiths Falls, en Ontario, se trouve à moins-17 au cumulatif et mène par quatre coups devant l’Espagnole Belen Mozo et l’Américaine Brittany Lincicome.

Le jeu a été interrompu à maintes reprises dimanche en raison des mauvaises conditions météorologiques, et la ronde a finalement été suspendue à 17h30 lorsqu’une violente cellule orageuse a balayé le secteur et détruit des panneaux publicitaires sur le terrain.

Les dirigeants du tournoi ont déterminé que la compétition devait totaliser 72 trous, et en conséquence les golfeuses devront retourner sur le terrain Windross Farm lundi afin de compléter la ronde finale.

Henderson présentait un score de moins-3 après six trous dimanche. Elle a réussi des oiselets aux deuxième, quatrième et cinquième verts, la propulsant devant Mozo, qui se trouvait à moins-2 après six trous lorsque la ronde a finalement été suspendue.

Lincicome était elle aussi à moins-2 après six trous. Elle a réussi des oiselets aux deuxième et cinquième trous, et semblait en voie de devenir la principale rivale de Henderson lundi.

La Norvégienne Nicole Broch Larsen et la Chinoise Jing Yan sont à égalité en quatrième place à moins-12 après neuf et sept trous, respectivement. L’Australienne Su Oh suit un coup derrière après neuf trous, tandis que la Sud-Coréenne Hee Young Park et la Thaïlandaise Thidapa Swannapura se partagent la septième position à moins-10.

La favorite locale, Lydia Ko, se trouve loin derrière à moins-1 après neuf trous — et neuvième à moins-9 au cumulatif du tournoi —, à huit coups de la représentante de l’unifolié.

Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, occupe le 26e échelon après 14 trous à moins-5 au cumulatif.