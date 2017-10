LAVAL, Qc — Le Rocket de Laval a consenti un contrat d’une saison au défenseur Éric Gélinas.

L’équipe a annoncé la nouvelle dimanche.

Gélinas a participé au camp du Canadien de Montréal, le club affilié au Rocket, à titre de joueur invité. Il a disputé trois matchs préparatoires, inscrivant un but et écopant de quatre minutes de pénalité.

Âgé de 26 ans, Gélinas a récolté 14 buts et 41 aides en 189 matchs dans la LNH avec les Devils du New Jersey et l’Avalanche du Colorado.

La saison dernière, il a inscrit une aide en 27 rencontres avec l’Avalanche et trois buts et neuf aides en 27 parties avec le Rampage de San Antonio, le club-école de l’Avalanche.

Originaire de Vanier, en Ontario, Gélinas a été sélectionné au deuxième tour, 54e au total, par les Devils lors du repêchage de la LNH en 2009.