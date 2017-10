SAINT-LOUIS — Aaron Wilkerson a été parfait pendant plus de cinq manches, Brett Phillips a cogné un circuit de trois points et les Brewers de Milwaukee ont défait les Cardinals de St. Louis 6-1, dimanche, lors du dernier jour du calendrier régulier du Baseball majeur.

Jesus Aguilar a ajouté un circuit de deux points en huitième pour les Brewers, qui ont fini la saison avec un dossier de 86-76. Ils ont passés 65 jours en tête ou à égalité en tête de la section centrale de la Nationale, mais ils ont finalement été éliminés de la course aux séries en s’inclinant samedi.

Les Cardinals terminent la saison avec une fiche de 83-79. Ils ont été incapables de se qualifier pour les séries lors d’une deuxième saison de suite pour une première fois depuis 2007 et 2008.

Wilkerson (1-0) a accordé un point et deux coups sûrs en sept manches. Il a retiré les 17 premiers frappeurs qu’il a affrontés, avant de finalement céder un simple à Jose Martinez après deux retraits en sixième.

Reds 3 Cubs 1

Anthony Rizzo et Kris Bryant ont profité de journée peu chargée, alors que les Cubs de Chicago ont terminé leur préparation pour les séries éliminatoires en encaissant une défaite de 3-1 face à Deck McGuire et aux Reds de Cincinnati.

La majorité des réguliers des Cubs ont été remplacés avant la fin de la cinquième manche. Rizzo a frappé un ballon en première manche, puis a été remplacé par Taylor Davis. Bryant et l’arrêt-court Addison Russell ont quitté le match après la quatrième manche.

Les Cubs (92-70), champions de la section centrale de la Nationale, tenteront de devenir la première équipe à défendre leur titre de la Série mondiale depuis 2000, quand les Yankees de New York avaient signé un troisième triomphe d’affilée. Les Cubs affronteront les Nationals de Washington à compter de vendredi en série de sections.

Padres 4 Giants 5

Pablo Sandoval a mis fin au match en cognant un circuit en solo après un retrait en fin de neuvième manche et les Giants de San Francisco ont défait les Padres de San Diego 5-4.

Dans ce qui était probablement son dernier départ avec les Giants, Johnny Cueto a accordé quatre points et 12 coups sûrs en cinq manches de travail. Cueto pourrait activer une clause échappatoire à son contrat de six saisons et 130 millions $ US signé avant la saison 2016, ce qui lui permettrait de devenir joueur autonome.

Sandoval a cogné un tir de Phil Maton (3-2) par-dessus la clôture. Il s’agissait de son cinquième circuit en 47 matchs depuis son retour avec les Giants cet été.

La victoire est allée au dossier du releveur Hunter Strickland (4-3), qui a oeuvré pendant une manche et un tiers.

Après la rencontre, les Giants ont rendu hommage au lanceur Matt Cain, qui célébrait son 33e anniversaire de naissance. Cain a effectué sa dernière sortie samedi, lui qui a décidé de mettre un terme à sa carrière après 13 saisons.