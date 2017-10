VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont acquis le défenseur Derrick Pouliot des Penguins de Pittsburgh en retour du défenseur Andrey Pedan et d’un choix de quatrième ronde au repêchage de la LNH en 2018.

Les Canucks espèrent que Pouliot, âgé de 23 ans, atteindra son potentiel sous la tutelle du nouvel entraîneur-chef Travis Green après en avoir été incapable à Pittsburgh.

Les Penguins ont réclamé l’athlète de six pieds et 208 livres au huitième rang du repêchage de 2012 grâce au choix obtenu des Hurricanes quand ils ont cédé Jordan Staal à l’équipe de la Caroline. Mais Pouliot a pris part à seulement 67 matchs en plus de trois saisons à Pittsburgh, totalisant deux buts et 12 passes avec un différentiel de moins-11.

Pouliot était un joueur vedette pendant son stage junior avec les Winterhawks de Portland, où Green agissait comme entraîneur-adjoint.

Il a aidé l’équipe à remporter le championnat de la Ligue de l’Ouest en 2013 avec 20 points (quatre buts, 16 passes) en 21 matchs éliminatoires et il a été nommé le défenseur de l’année en 2014.

Pedan, un défenseur originaire de Lituanie, n’a récolté aucun point et reçu 18 minutes de pénalités en 13 matchs avec les Canucks en 2015-16. Il a disputé 52 matchs avec les Comets d’Utica dans la Ligue américaine la saison dernière, totalisant cinq buts, cinq passes et 100 minutes de pénalités.