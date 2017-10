DALLAS — James Neal voulait simplement donner une raison de sourire aux résidents de Las Vegas

Il a sûrement réussi.

Neal a enfilé l’aiguille à deux occasions en troisième période et les Golden Knights de Vegas sont venus de l’arrière pour battre les Stars de Dallas 2-1, vendredi soir, lors du premier match d’une équipe professionnelle établie à Las Vegas.

L’équipe d’expansion disputait la première partie de son histoire seulement cinq jours après qu’une fusillade eut causé le décès de 58 personnes à Las Vegas.

«En tant que nouvelle équipe, nous avons beaucoup de nouveaux partisans et beaucoup de gens ont été affectés par ce qui s’est passé, a soutenu Neal. Nous espérons qu’ils ont regardé l’affrontement de ce soir et que nous avons pu leur soutirer un sourire. Nous jouons pour notre ville et ce sera une année très plaisante.»

Marc-André Fleury a stoppé 45 des 46 tirs dirigés vers lui pour aider les Golden Knights à devenir la première équipe d’expansion depuis les Sénateurs d’Ottawa en 1992 à amorcer leur histoire avec un gain. Ils ont également gâché le retour de Ken Hitchcock derrière le banc des Stars, avec qui il a gagné la coupe Stanley en 1999.

«Nous ne pouvons effacer ce qui est arrivé et nous allons faire de notre mieux. Nous allons travailler très fort afin que la ville soit fière de nous», a affirmé Fleury, qui a remporté trois coupes Stanley avec les Penguins de Pittsburgh avant d’être réclamé par les Golden Knights lors du repêchage d’expansion.

Les deux buts de Neal sont survenus contre Kari Lehtonen, qui a remplacé Ben Bishop après qu’il se soit blessé au visage à la suite d’un tir sur son masque. Bishop avait repoussé 19 rondelles à son premier départ avec les Stars.

Neal, un ancien des Stars, a d’abord trompé la vigilance de Lehtonen à mi-chemin en troisième période pour créer l’égalité 1-1. Sur le but vainqueur, Neal a accepté une passe de Cody Eakin et même s’il était sur ses genoux, il a logé la rondelle derrière le gardien des Stars alors qu’il ne restait que 2:44 à jouer.

Tyler Seguin a ouvert le pointage tard au deuxième vingt lorsqu’il a redirigé une passe de Devin Shore dans le filet.

«Nous devons trouver une façon de ne pas être distraits et de garder le pied sur l’accélérateur pendant 60 minutes, a fait valoir Hitchcock. Ce n’est pas seulement que leur gardien était excellent ou que nous étions frustrés de ne pas marquer. Il y a plusieurs choses qui comptent pour que nous ne soyons pas distraits.»