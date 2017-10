SUZUKA, Japon — Lewis Hamilton de Mercedes, meneur au championnat des pilotes, s’est assuré de la pole position en vue du Grand Prix du Japon, samedi.

Son chrono de 1:27,319 a devancé de trois dixièmes le temps de Valtteri Bottas, son coéquipier.

C’est toutefois le rival de Hamilton dans la course au titre, Sebastian Vettel, de Ferrari, qui partira deuxième. Bottas a été puni pour un changement imprévu de sa boîte de vitesse, ce qui le fait glisser en septième place au départ.

«C’était une excellente journée, chaque tour a été fantastique, a dit Hamilton. C’est la première fois que je connais d’aussi bonnes qualifications ici.»

Hamilton en est à 71 poles en carrière. Celle obtenue samedi est sa première au Japon, en 10 tentatives.

«C’est incroyable après tout ce temps», a t-il résumé.

Avec cinq courses à disputer, son avance sur Vettel est de 34 points.

Le Britannique a prévalu à Suzuka en 2014 et 2015; l’an dernier, il a fini deuxième derrière Nico Rosberg, alors son coéquipier.

Hamilton a aussi tout raflé avec McLaren en 2007, mais sur la piste Fuji.

Une victoire dimanche le rapprocherait d’un troisième championnat de la F1 en quatre ans. Il a également été couronné en 2008, 2014 et 2015.

Vettel était bien content de se placer sur la première ligne, après avoir entamé l’épreuve de la Malaisie en arrière de peloton (il a tout de même fini quatrième).

«Le bolide est rapide et comme on a vu le week-end dernier, c’est possible de se reprendre en dépit d’une position de départ peu idéale», a dit l’Allemand.

Le Québécois Lance Stroll va partir 15e avec sa Williams.

«Ce sera difficile de dépasser. Espérons que la voiture aura une belle tenue, a dit Stroll. Notre approche reste la même: profiter des opportunités. Des erreurs, ça arrive. Nous n’avons pas été chanceux, mais dimanche est un autre jour.»

Daniel Ricciardo s’élancera troisième avec sa Red Bull, devant Max Verstappen, de la même écurie. Verstappen a été le vainqueur à Sepang, dimanche dernier.

Kimi Raikkonen s’est classé sixième mais comme Bottas, il va perdre cinq places sur la grille de départ, à cause d’ennuis avec sa boîte de vitesse.

Esteban Ocon a éclipsé son coéquipier de Force India Sergio Perez pour le septième rang, avec un top 10 initial complété par Felipe Massa (Williams) et Fernando Alonso (McLaren).