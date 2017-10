NAPA, Calif. — Brendan Steele est venu de l’arrière et il a défendu avec succès son titre de l’Omnium Safeway, dimanche, après avoir remis une carte de 69 (moins-3) en quatrième ronde.

Tony Finau a lui aussi joué 69 et il a dû se contenter du deuxième rang. Phil Mickelson (70) et Chesson Hadley (73) ont pour leur part terminé à égalité en troisième place.

Accusant deux coups de retard sur le meneur Tyler Duncan avant le début de la journée, Steele a réussi un oiselet lors des 16 et 18e trous.

Âgé de 34 ans, Steele a conclu le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-15 pour signer une troisième victoire en carrière sur le circuit de la PGA.

Finau a réussi un oiselet au 13e trou pour créer l’égalité avec Steele, mais il a commis un double boguey au 14e trou pour se compliquer la tâche.

Le Canadien Graham DeLaet a inscrit une carte de 72 et il a terminé l’événement à égalité en cinquième position, à moins-11. Son compatriote Nick Taylor a joué 72 et il s’est hissé jusqu’au neuvième rang. Les Ontariens Corey Conners (74), Ben Silverman (73) et David Hearn (75) ont pour leur part conclu le tournoi aux 30e, 43e et 54e échelons respectivement.