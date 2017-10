MONTRÉAL — Voici le match Eskimos-Alouettes en trois essais:

5 revirements

On peut penser que Kavis Reed a souvent eu cette moue au cours de la rencontre. Avec cinq revirements, les Alouettes ont offert l’une de leur pire prestation de la campagne à ce chapitre.

En plus des deux interceptions de Drew Willy (dont une ramenée sur 68 verges pour un touché), les Alouettes ont perdu le ballon deux fois (Samuel Giguère et Tyrell Sutton), en plus d’échouer un troisième essai en une occasion.

De nouveau, Reed a parlé d’un manque d’exécution après la rencontre, un refrain que l’on entend depuis le début de la saison. À qui la faute? Après avoir jeté le blâme sur Jacques Chapdelaine, Reed n’a pas été en mesure de trouver la solution et il a maintenant subi la défaite à ses quatre matchs à la barre de l’équipe, par un pointage combiné de 163-55.

Reilly devra patienter

Le retrait du quart Mike Reilly pour la quatrième période l’a empêché d’égaler une marque datant de 1991.

Reilly compte jusqu’ici 10 matchs de 300 verges ou plus la passe en 2017. S’il avait pu en réussir un 14e, il aurait rejoint Doug Flutie, qui a établi la marque en 1991, alors qu’il pilotait l’attaque des Lions de la Colombie-Britannique.

Le quart des Eskimos a vu sa journée de travail s’arrêter à court de 14 verges seulement, lui qui, pourtant, n’a réussi que 13 de ses 29 passes.

Zylstra efficace

Si Reilly a pu passer aussi près de réaliser l’exploit en ne complétant que 13 passes en trois quarts, c’est que son receveur favori Brandon Zylstra a de nouveau été très efficace.

Zylstra a capté sept passes pour 201 verges et un touché, dont un long jeu de 56 verges.

Ces 201 verges lui ont permis de se hisser jusqu’au deuxième rang du circuit avec 1335 verges de gains aériens, 46 de moins que Greg Ellingson du Rouge et Noir d’Ottawa, qui a toutefois disputé quatre matchs de plus.