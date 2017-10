SHANGHAI — Juan Martin del Potro est venu de l’arrière pour vaincre la troisième tête de série Alexander Zverev 3-6, 7-6 (5), 6-4 et atteindre les quarts de finale du Masters de Shanghai.

Del Potro a eu besoin de quatre balles de match— deux sur le service de Zverev au neuvième jeu et deux autres sur son propre service au 10e — pour signer une première victoire en carrière contre l’Allemand.

Perdant son service pour la seule fois du match sur le deuxième jeu, Del Potro a ensuite enlevé neuf de ses 15 jeux au service à zéro.

Plus tôt, le Bulgare Grigor Dimitrov, tête de série no 6, a eu raison de l’Américain Sam Querrey U.S. 6-3, 7-6 (3); tandis que Marin Cilic, classé quatrième, a montré la sortie à un autre Américain, Steve Johnson, 7-6 (1), 6-4.