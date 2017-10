INCHEON, Corée, République de — Sung Hyun Park a réussi des oiselets sur ses deux derniers verts en route vers un score de 66 (moins-6) qui lui a permis de se hisser en tête du Championnat KEB Hana Bank, jeudi.

Park partage le premier rang du tournoi avec Min-Sun Kim et Minjee Lee, haussant du même coup ses chances d’être sacrée la recrue par excellence — et potentiellement la golfeuse par excellence — du circuit de la LPGA cette saison.

Cristie Kerr, qui a triomphé la semaine dernière en France, figurait parmi les golfeuses à 67.

Park, qui a gagné l’Omnium féminin des États-Unis cette saison et qui occupe le deuxième échelon au classement mondial de la LPGA, a pris le départ avec les deux autres membres du top-3 sur le parcours du complexe Sky 72 Golf & Resort. La favorite, So Yeon Ryu, a signé une carte de 72, et Lexi Thompson a joué 69.

La Sud-Coréenne âgée de 24 ans a triomphé à six reprises sur le circuit sud-coréen de la LPGA la saison dernière. À sa première saison en Amérique du Nord, elle a déjà remporté l’Omnium féminin des États-Unis et l’Omnium canadien féminin. Elle domine la liste des boursières du circuit et occupe le troisième rang dans la course au titre de joueuse par excellence derrière Ryu et Thompson.

La Néo-Zélandaise Lydia Ko s’est retrouvée dans un groupe de golfeuses à 68.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a complété le parcours en 71 coups. Sa compatriote Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, s’est contentée d’une ronde de 74.