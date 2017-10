INCHEON, Corée, République de — Angel Yin a joué 65 (moins-7) pour prendre les commandes par deux coups après deux rondes au Championnat KEB Hana Bank du circuit de la LPGA, vendredi.

Yin a réussi un aigle au cinquième trou, une normale-5, puis six oiselets. En contrepartie, elle a commis un boguey au 17e vert, en route vers un score cumulatif de 133 (moins-11). Elle mène par deux coups devant la meneuse à l’issue de la première ronde, Sung Hyun Park, qui a remis une carte de 69 vendredi.

Park, qui a gagné l’Omnium féminin des États-Unis cette année et qui occupe présentement le deuxième rang mondial, est à égalité avec ses compatriotes sud-coréennes In Gee Chun (65) et Jin Young Ko (67).

Cristie Kerr, qui a triomphé la semaine dernière en France, a complété le parcours en 69 coups et faisait partie d’un groupe de cinq golfeuses à égalité en cinquième place à moins-8.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a effacé deux bogueys en réussissant sept oiselets, et elle a joué 67. La Canadienne est à égalité en 13e position à moins-6.

Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, s’est contentée d’un score de 72 qui l’a reléguée en 55e place à plus-2.