Brendon Hartley remplacera Pierre Gasly chez Toro Rosso lors du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis, a annoncé l’équipe par voie de communiqué vendredi.

Hartley, qui a effectué des tests pour Toro Rosso en 2009, a été appelé en renfort puisque Gasly prendra part à la dernière course du championnat Super Formula à Suzuka, au Japon, le même week-end. Le pilote français est actuellement deuxième de ce championnat japonais, avec 0,5 point de retard sur son principal rival.

Le pilote néo-zélandais sera le coéquipier du Russe Daniil Kvyat.

Hartley, un pilote expérimenté, participera à sa première course en carrière en F1. Il a remporté les 24 Heures du Mans plus tôt cette saison, et il mène présentement le Championnat du monde d’endurance FIA (WEC) avec trois courses à négocier.

Toro Rosso a récemment perdu les services de l’Espagnol Carlos Sainz, qui a quitté l’écurie pour se joindre à Renault.