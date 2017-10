HOUSTON — Deshaun Watson a lancé trois passes de touché et il a amassé 225 verges par la voie des airs, devenant la première recrue de l’histoire de la NFL à lancer trois passes de touché lors de trois matchs de suite, et il a mené les Texans de Houston vers un gain de 33-17 aux dépens des Browns de Cleveland, dimanche.

Watson a lancé 15 passes de touché cette saison, le plus haut total de l’histoire de la NFL pour une recrue après ses six premiers matchs en carrière. Il a égalé le total du quart Brock Osweiler, qu’il avait réussi en 15 parties avec les Texans la saison dernière.

Les Browns ont perdu une 16e partie de suite à l’étranger.

Les Browns (0-6) ont d’ailleurs procédé à un autre changement de quart cette semaine, laissant sur le banc la recrue DeShone Kizer, qui a été victime de neuf interceptions cette saison, un sommet dans la NFL. Kevin Hogan a effectué un premier départ en carrière, mais le résultat a été le même pour la troupe de Hue Jackson, qui revendique un dossier de 1-21 à la barre de l’équipe.

Johnathan Joseph a intercepté deux passes et il en a retourné une sur une distance de 82 verges pour les Texans, qui disputaient un premier match depuis que J.J. Watt et Whitney Mercilus ont subi des blessures qui leur feront rater le reste de la saison.

Watson a rejoint Will Fuller, Braxton Miller et DeAndre Hopkins dans la zone des buts et les Texans (3-3) ont établi une nouvelle marque d’équipe en enregistrant au moins 30 points dans un quatrième match consécutif.

Hogan a réussi 20 de ses 37 tentatives de passe et il a obtenu 140 verges. Il a aussi donné un touché de sûreté aux Texans lorsqu’il a écopé une pénalité pour s’être débarrassé du ballon dans la pochette protectrice alors qu’il était dans la zone des buts.