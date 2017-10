TALLADEGA, Ala. — Brad Keselowski a mis la main sur une victoire qu’il avait besoin afin de poursuivre sa quête pour un championnat, dimanche, lors de la course de séries disputée au Talladega Superspeedway.

Keselowski a dépassé Ryan Newman par l’extérieur de la ligne de course pour prendre les devants et est revenu à l’intérieur pour bloquer Newman et son coéquipier chez l’Équipe Penske Joey Logano pour assurer sa victoire. Cette victoire lui donne un laissez-passer pour le troisième tour des séries.

Ce fut une journée assez pénible pour la NASCAR.

Seulement 14 voitures ont été en mesure de terminer la course, et quatre d’entre elles étaient conduites par les pilotes en séries. L’épreuve a été interrompue par un drapeau rouge à trois reprises, pour un total de 35 minutes.

C’était la cinquième fois que Keselowski l’emportait à Talladega.