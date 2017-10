LOS ANGELES — Le défenseur David Schlemko a été opéré pour retirer des fragments d’os à la main droite, mercredi, et la durée de son absence est évaluée de trois à quatre semaines.

Le Canadien a confirmé la nouvelle quelques heures avant d’affronter les Kings de Los Angeles.

Âgé de 30 ans, Schlemko est absent depuis le début du camp d’entraînement. Il avait été cédé au Rocket de Laval de la Ligue américaine le 13 octobre pour des fins de conditionnement. Il a pris part à une rencontre avec le club-école du Tricolore avant d’être rappelé le 14 octobre.

Schlemko avait été acquis des Golden Knights de Vegas le 22 juin dernier. Il a été opéré mercredi à New York.

Natif d’Edmonton, Schlemko a récolté 17 buts et 70 aides en 360 rencontres dans la LNH avec les Coyotes de l’Arizona, les Stars de Dallas, les Flames de Calgary, les Devils du New Jersey et les Sharks de San Jose.

Par ailleurs, l’équipe a aussi annoncé que c’est le gardien Al Montoya qui aura la tâche de stopper les tirs des Kings mercredi soir.

Carey Price avait jusqu’ici guidé le Tricolore vers un dossier de 1-4-1. En relève à Price, Montoya avait disputé les deux dernières périodes d’une défaite de 6-1 face aux Capitals de Washington le 7 octobre dernier. Montoya avait accordé deux buts sur neuf lancers.

Âgé de 32 ans, Montoya en est à sa deuxième campagne avec le Canadien. La saison dernière, il a présenté une fiche de 8-6-4 avec une moyenne de 2,67 et un taux d’efficacité de ,912.