AUSTIN, Texas — Fernando Alonso a fait son choix; il pilotera pour l’équipe McLaren en 2018. L’information a été confirmée jeudi, mettant ainsi un terme aux rumeurs à l’effet que le double champion du monde de Formule 1 puisse quitter l’écurie après avoir connu une saison cauchemardesque.

Alonso, qui sera de nouveau le coéquipier de Stoffel Vandoorne, semblait favorable à l’idée de poursuivre l’aventure chez McLaren depuis que le manufacturier britannique a annoncé le mois dernier qu’il allait quitter le motoriste Honda pour adopter Renault l’an prochain — une décision qui pourrait, croit-il, le propulser en tête de peloton.

«McLaren dispose des ressources techniques et financières nécessaires pour remporter très rapidement des courses et des championnats du monde en F1, a déclaré Alonso par voie de communiqué. Bien que les dernières années n’aient pas été faciles, nous n’avons jamais oublié comment gagner, et je crois que nous pourrons y parvenir bientôt.»

L’Espagnol sera avec McLaren pour une quatrième saison consécutive, et une cinquième au total en carrière. Il s’était joint à l’équipe à l’aube de la saison 2015 lorsque le manufacturier de Woking, au Royaume-Uni, avait relancé son programme de F1 en compagnie de son motoriste de l’époque, Honda.

Les succès n’ont toutefois pas été au rendez-vous, car le manufacturier japonais n’a jamais pu trouver la recette afin de créer un moteur hybride de nouvelle génération qui soit efficace — et surtout, fiable. Alonso n’a d’ailleurs jamais pu faire mieux qu’une cinquième place en vertu de ce partenariat.

«Avec Fernando, vous ne pouvez vraiment pas demander un meilleur pilote pour vous livrer un résultat un dimanche après-midi — et je pense que tout le monde en Formule 1 le sait», a mentionné le directeur technique de McLaren Éric Boullier.

«Ç’a toujours été clair pour moi que c’est une équipe qu’il aime, et qu’il a toujours voulu rester, a ajouté Boullier. L’annonce d’aujourd’hui (jeudi) démontre qu’il veut connaître du succès en tant que pilote McLaren, et, même si nous avons souvent partagé ses frustrations au cours des dernières années, nous sentons que nous pouvons tenir notre promesse de lui offrir une voiture compétitive la saison prochaine.»