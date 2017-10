VICTORIAVILLE, Qc — Marek Zachar a réussi un doublé, Evan Fitzpatrick a repoussé 28 tirs et le Phoenix de Sherbrooke a battu les Tigres de Victoriaville 7-4, jeudi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Hugo Roy, Nicolas Poulin et Benjamin Tardif ont inscrit chacun un but et une aide, tandis que Mathieu Olivier et Alexandre Joncas ont aussi fait bouger les cordages pour le Phoenix (6-3-3), qui a gagné un troisième match consécutif. Félix Robert a récolté deux aides.

James Phelan, Félix Boivin, Alexandre Grisé et Marco Cavalleri ont répliqué pour les Tigres (5-4-1), qui ont subi une quatrième défaite d’affilée (0-3-1). Tristan Côté-Cazenave a accordé trois buts sur 12 tirs en première période et a été remplacé par Anthony Morrone. Ce dernier a stoppé 17 des 21 tirs dirigés vers lui.

Le Phoenix s’est forgé des avances de 3-0 en première période et de 5-1 à mi-chemin en deuxième période avant de voir les Tigres sortir les dents.

Phelan et Grisé ont réduit l’écart à 6-4 en troisième période, mais Joncas a stoppé l’hémorragie à temps pour le Phoenix.

Les deux équipes ont été 1-en-4 en avantage numérique.

Cataractes 7 Screaming Eagles 6 (Prolongation)

Antoine Demers a inscrit son deuxième but du match à 1:52 de la prolongation et les Cataractes de Shawinigan ont défait les Screaming Eagles du Cap-Breton 7-6, même s’ils ont gaspillé une avance de quatre buts en troisième période.

Demers, Gabriel Sylvestre, Samuel Asselin, Vasily Glotov et Samuel Blier, deux fois, avaient permis aux Cataractes de se forger une avance de 6-2 avec un peu plus de 10 minutes à faire en temps réglementaire.

Cependant, Drake Batherson, avec un doublé, Ross MacDougall et Mathias Lafrenière, avec son deuxième du match avec 2:11 à faire, ont répliqué pour forcer la présentation d’un bris d’égalité.

Demers a finalement tranché en supplémentaire et les Cataractes (3-7-1) ont ainsi signé une troisième victoire de suite.

Egor Sokolov a également marqué pour les Screaming Eagles (7-5-1). Kyle Jessiman a accordé cinq buts sur 12 tirs lors des 40 premières minutes de jeu. Kevin Mandolese a pris la relève et a cédé deux fois sur 15 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Mikhail Denisov a stoppé 28 des 34 tirs dirigés vers lui.

Sea Dogs 2 Islanders 3

Matthew Grouchy a récolté un but et une aide, Matthew Welsh a repoussé 26 lancers et ils ont aidé les Islanders de Charlottetown à battre les Sea Dogs de Saint-Jean 3-2.

Cayse Ton et Pasqual Aquin ont aussi touché la cible pour les Islanders (4-6-1), qui ont signé une troisième victoire d’affilée.

Cédric Paré et Nathan Larose ont généré l’offensive des Sea Dogs (3-7-2), qui ont subi une cinquième défaite consécutive (0-4-1). Alex D’Orio a stoppé 21 tirs.

Grouchy a inscrit le but gagnant en deuxième période, seulement 60 secondes après le but égalisateur de Larose.

Les Islanders ont marqué un but en cinq occasions en avantage numérique, tandis que les Sea Dogs ont été 0-en-4.