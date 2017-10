DENVER — Jaden Schwartz et Vince Dunn ont touché la cible dans un intervalle de 52 secondes en deuxième période et les Blues de St. Louis ont vaincu l’Avalanche du Colorado 4-3, jeudi.

Paul Stastny a récolté un but et une aide et il totalise maintenant 601 points dans la LNH. Son père, Peter, a inscrit 1239 points dans la LNH et son oncle Anton, 636.

Après avoir réussi un tour du chapeau la veille dans un gain de 5-2 face aux Blackhawks de Chicago, Schwartz a à nouveau fait bouger les cordages. Il a battu Jonathan Bernier en décochant un tir même s’il était en perte d’équilibre.

Blake Comeau et Alex Kerfoot, avec un doublé, ont répliqué pour l’Avalanche. Bernier a stoppé 24 tirs.

Mikko Rantanen croyait avoir créé l’égalité avec moins de trois minutes à jouer, mais le but a été refusé après une contestation vidéo des Blues. Les reprises ont démontré que Sven Andrighetto était en position de hors-jeu lors de l’entrée de zone et l’Avalanche a encaissé un troisième revers de suite.

Robert Bortuzzo a aussi fait mouche pour les Blues, tandis que Carter Hutton a repoussé 38 lancers.