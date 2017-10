AUSTIN, Texas — Lewis Hamilton a été fidèle à lui-même sur le circuit des Amériques où il a déjà signé quatre victoires.

Le pilote de Mercedes et actuel meneur au championnat a réalisé le meilleur tour des essais libres du vendredi en vue du Grand Prix des États-Unis de Formule 1. Hamilton a dominé la séance sur une piste sèche en signant un chrono d’une minute et 34,668 secondes, ajoutant ainsi de la pression sur les épaules de son principal rival dans la course au titre, Sebastian Vettel.

Le pilote Red Bull Max Verstappen a fini deuxième, à 397 millièmes de seconde. Vettel, qui espère réduire l’écart de 59 points qu’il accuse sur Hamilton, a pris le troisième rang à 524 millièmes de seconde.

Valtteri Bottas, le coéquipier de Hamilton, Daniel Ricciardo et Kimi Raikkonen, dans l’ordre, sont les seuls autres pilotes à avoir roulé sous la barre d’une minute et 36 secondes.

Le jeune Canadien Lance Stroll a réussi le 16e chrono (1:37,788), mais il peut espérer faire mieux sur ce circuit puisque son coéquipier Felipe Massa s’est offert le huitième temps.

«Nous avons éprouvé quelques ennuis ici et là — mon appuie-tête s’est détaché en piste à un certain moment, donc j’ai dû entrer aux puits d’urgence —, mais bon, on se prépare pour demain (samedi), a déclaré Stroll. La voiture est compétitive, et il va simplement falloir qu’on mette toutes les composantes ensemble.»

Hamilton a remporté les trois dernières épreuves sur ce circuit qui favorise la puissance du moteur Mercedes. Il n’a jamais pris le départ plus loin que la deuxième place pendant cette période et une autre victoire pourrait lui offrir une avance insurmontable.

Hamilton est en quête d’un quatrième titre de champion du monde et son troisième depuis 2014.