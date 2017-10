GREEN BAY, Wis. — Les Packers de Green Bay ont inscrit le nom d’Aaron Rodgers sur la liste des blessés, alors que le quart a été opéré pour réparer une fracture à la clavicule.

Rodgers sera admissible à un retour au jeu dans huit semaines et pourra recommencer à s’entraîner dans six semaines. Cependant, l’entraîneur-chef des Packers, Mike McCarthy, a précisé qu’il n’y avait pas encore d’échéancier en place et que le double récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL pourrait rater le reste de la saison.

McCarthy a aussi mentionné que l’opération s’était bien déroulée. Elle a eu lieu à l’extérieur de Green Bay, jeudi.

Rodgers s’est blessé dimanche dernier, lors du premier quart d’un revers de 23-10 face aux Vikings du Minnesota.

Le réserviste Brett Hundley prendra la relève derrière le centre des Packers. Il effectuera un premier départ dans la NFL dimanche, face aux Saints de La Nouvelle-Orléans.