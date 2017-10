GLENDALE, Ariz. — Lance Bouma a marqué sur un retour de lancé alors qu’il restait 4:24 à jouer en troisième période, Corey Crawford a bloqué 27 tirs et les Coyotes de l’Arizona se sont une fois de plus incliné face aux Blackhawks de Chicago, 4-2, samedi soir.

Les Coyotes n’ont pas encore signé une victoire cette saison. Leur seul point jusqu’à présent a été récolté lors d’une défaite en prolongation aux mains des Golden Knights de Las Vegas.

Les Coyotes ont cependant été agressifs et Louis Domingue a réalisé quelques arrêts spectaculaires aux dépens des Blackhawks après avoir été remplacé par la recrue Adin Hill lors des deux derniers matchs.

Patrick Kane et Richard Panik ont tous les deux marqué et Jonathan Toews a récolté deux mentions d’aide chez les Blackhawks, qui avaient perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Tommy Wingels a ajouté un but dans un filet désert.

La recrue Clayton Keller a marqué son sixième but de la saison et Christian Fischer a également enfilé l’aiguille pour les Coyotes, qui affichent un dossier de 0-7-1. Domingue a réalisé 24 arrêts.