TAIPEI, Taïwan — Eun-Hee Ji a signé une carte de 65, sept coups sous la normale dimanche, et elle a remporté le Championnat de golf de Taïwan.

Pour la Sud-Coréenne, il s’agit d’un premier titre à un tournoi de la LPGA depuis son triomphe à l’Omnium des États-Unis de 2009.

Ji, qui a amorcé la journée avec une priorité de six coups, a réussi sept oiselets et a complété les quatre rondes avec une fiche de 271, six coups de mieux que Lydia Ko.

Cette dernière a également inscrit un score final de 65, tout comme So Yeon Ryu, numéro un mondiale, qui s’est hissée au troisième rang à égalité avec Lizette Salas et Carlota Ciganda.

Les Ontariennes Brooke Henderson et Alena Sharp ont complété le tournoi avec des scores identiques de 288, égaux à la normale. Henderson a joué 68 et Sharp, 74.