Mauro Biello ne sera pas de retour comme entraîneur-chef de l’Impact de Montréal en 2018, a annoncé le président Joey Saputo, lundi, lors du bilan de l’équipe.

Son équipe d’adjoints sera aussi remplacée.

Âgé de 45 ans, Biello en était à sa deuxième saison complète à la barre de l’Impact. Il avait hérité des responsabilités d’entraîneur-chef par intérim à la suite du congédiement de Frank Klopas en août 2015. La mention intérimaire avait été retirée à la fin de la saison.

Cette saison, l’Impact a compilé un dossier 11-17-6 et a terminé au neuvième rang dans l’Est. Le Bleu-blanc-noir a donc raté les éliminatoires de la MLS pour une première fois depuis 2014.

L’avenir de Biello à la tête de l’équipe était incertain en raison de la glissade de l’Impact en fin de saison. L’équipe a perdu neuf de ses 10 derniers matchs. Des rumeurs entourant l’avenir de Biello comme entraîneur-chef avaient fait surface en septembre, quand différents médias avaient rapporté qu’il serait remplacé par Alessandro Nesta à la fin de la saison.

Saputo avait nié avoir eu des contacts avec Nesta tôt en octobre, lors d’une conférence de presse entourant une prolongation de contrat accordée au milieu de terrain étoile Ignacio Piatti. Il avait toutefois indiqué qu’il discuterait de l’avenir du personnel d’entraîneurs une fois la saison terminée.

Biello a guidé l’Impact jusqu’en demi-finale de l’Est en 2015 et en finale de l’Est en 2016. L’Impact a perdu chaque fois en prolongation, contre le Crew de Columbus en 2015 et au Toronto FC l’automne dernier.

Il avait précédemment été entraîneur adjoint pendant quatre saisons et il a connu une brillante carrière de joueur avec l’Impact dans des championnats nord-américains inférieurs. Il a conclu sa carrière de joueur au premier rang du club au chapitre des matchs joués, des départs, des minutes jouées, des buts, des passes, des points, des buts vainqueurs et des tirs au but.