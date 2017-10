NEW YORK — Logan Couture a récolté un but et une passe, Martin Jones a réalisé 33 arrêts et les Sharks de San Jose ont défait les Rangers de New York 4-1, lundi soir.

Tim Heed, Joonas Donskoi et Melker Karlsson ont également touché la cible du côté des Sharks, qui ont signé leur troisième gain en quatre rencontres. Jones a mis la main sur une quatrième victoire consécutive après s’être incliné lors de ses deux premiers départs cette saison.

Mika Zibanejad a été le seul joueur des Rangers à tromper la vigilance de Jones et Henrik Lundqvist a repoussé 20 des 24 rondelles dirigées vers lui. Les Rangers présentent un dossier de 2-6-2 depuis le début de la campagne. La troupe d’Alain Vigneault n’a profité d’aucun des six avantages numériques et n’a marqué que 3 buts en 25 tentatives à ce chapitre lors des six derniers matchs.

Alors que les Sharks menaient 3-0 après deux périodes, Couture a récupéré la rondelle derrière le filet adverse et l’a remise à Karlsson, qui a inscrit son deuxième but de la saison à 2:51 du troisième vingt. Sur la séquence, Couture a obtenu sa 200e mention d’aide en carrière.

Les Sharks ont ramené le disque en zone défensive et Zibanejad en a profité pour décocher un tir dans le coin supérieur droit du filet pour gâcher le blanchissage de Jones à 4:23 du troisième engagement.

Les Rangers ont dominé le jeu une bonne partie de la première période, récoltant 16 tirs au but contre 8 pour les Sharks, mais tiraient de l’arrière 2-0 avant de retraiter au vestiaire après 20 minutes de jeu.