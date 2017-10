TAMPA, Fla. — Steven Stamkos et Nikita Kucherov sont devenus la septième paire de coéquipiers dans l’histoire de la LNH à marquer à leurs 11 premiers matchs, et le Lightning de Tampa Bay l’a emporté 3-2 face aux Red Wings de Detroit, jeudi soir.

Kucherov a marqué son 12e but de la campagne en première période, et s’est fait complice de Stamkos sur son but en avantage numérique, qui a permis au Lightning (9-1-1) de prendre les devants 2-1 à 6:22 du troisième engagement.

Le duo a également égalé la séquence de points de Martin St-Louis, qu’il avait établi au début de la saison 2009-10.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 29 arrêts à son 100e match dans la LNH et à sa 50e victoire (50-33-8).

Frans Nielsen a enfilé l’aiguille à deux reprises et Jimmy Howard a bloqué 35 tirs pour les Red Wings (4-6-1), qui ont encaissé six défaites consécutives (0-5-1). La troupe de Jeff Blashill a perdu ses neuf derniers affrontements face au Lightning.