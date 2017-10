WINNIPEG — Jonathon Jennings a récolté 408 verges de gains et a lancé quatre passes de touché pour mener les Lions de la Colombie-Britannique vers une victoire de 36-27 face aux Blue Bombers de Winnipeg, samedi.

Les Lions ont ainsi mis un terme à leur séquence de cinq défaites.

Jennings a complété 30 de ses 40 passes et a lancé deux passes de touché au demi offensif Chris Rainey pour les Lions (7-10), qui sont déjà écartés des séries. Jennings a également lancé une interception.

Les Bombers (11-6) avaient besoin d’un gain pour assurer leur deuxième rang dans l’Association Ouest et assurer un match à domicile au Investors Group Field. Cette situation sera toujours possible advenant un gain des Eskimos aux mains des Stampeders de Calgary, match qui aura lieu plus tard en soirée samedi.

La formation de Winnipeg, qui terminera sa saison régulière à l’étranger face aux Stampeders le 3 novembre, a obtenu sept bottés de placement de la part de Justin Medlock.

Le partant des Bombers, Matt Nichols, a quitté la rencontre en boitant à mi-chemin lors du premier quart et a été remplacé par Dominique Davis et Dan LeFevour.

Les Lions menaient 26-21 après trois quarts, mais le receveur des Lions Emmanuel Arceneaux a échappé une passe et Brian Walker l’a récupéré. Les Bombers ont profité d’une pénalité décernée à leurs adversaires afin de reprendre le jeu à la ligne de 14 des Lions.

Les passes inachevées de LeFevour ont mené au sixième placement de Medlock, un botté de 17 verges qui a réduit l’écart 26-24.

Rainey a par la suite capté une passe de 40 verges pour porter la marque à 33-24, lui qui a récolté des gains de 106 verges au sol et 89 verges sur trois réceptions.

Nick Moore et Bryan Burnham ont également capté des passes de touché.