LOS ANGELES — Tyler Toffoli a inscrit deux buts, Jonathan Quick a effectué 33 arrêts et les Kings de Los Angeles ont battu les Maple Leafs de Toronto 5-3, jeudi.

Michael Cammalleri a ajouté un but et une aide, tandis que Michael Amadio, avec son premier dans la LNH, et Trevor Lewis ont aussi marqué pour les Kings. Ces derniers ont égalé le meilleur début de saison de l’histoire de l’équipe en signant une 10e victoire à leur 13e rencontre.

Tanner Pearson a amassé trois aides et les Kings ont rejoint les Blues de St. Louis en tête de l’Association Ouest.

Les Kings ont pris les devants 5-0 avant de voir les Maple Leafs se mettre en marche.

Auston Matthews a inscrit un but sur un tir de pénalité en deuxième période, avant de rater la cible dans la même situation tard en troisième période.

Matthews a aussi récolté une aide sur un but de Morgan Rielly, tandis que Connor Brown a été l’autre buteur des Maple Leafs. Le gardien Curtis McElhinney a réalisé 23 arrêts.

Les Maple Leafs ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres.