MIAMI — Les Marlins de Miami ont racheté l’année d’option moyennant 2 millions $US prévue au contrat d’Ichiro Suzuki, ce qui signifie que le voltigeur âgé de 44 ans est maintenant joueur autonome.

Il s’agit de la première décision sportive majeure des Marlins depuis qu’un nouveau groupe de propriétaires, mené par Derek Jeter, s’est porté acquéreur de l’équipe il y a un peu plus d’un mois.

Jeter et Suzuki ont joué ensemble pour les Yankees de New York. Les Marlins voudraient cependant réduire leur masse salariale à environ 90 millions $, et la fin de l’entente avec Suzuki ne serait que la pointe de l’iceberg.

Suzuki a déclaré qu’il aimerait jouer jusqu’à 50 ans, mais on ignore si une autre équipe est prête à lui offrir un contrat. Il se classe au 22e rang de l’histoire des Ligues majeures avec 3080 coups sûrs en carrière, bien qu’il n’ait obtenu que 22 départs la saison dernière. Il a toutefois établi un nouveau record du Baseball majeur en effectuant 109 présences au bâton à titre de frappeur suppléant.

Pour rompre les ponts avec Suzuki, les Marlins lui verseront une prime de 500 000 $.