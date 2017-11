FORT WORTH, Texas — Kurt Busch a décroché la position de tête au Texas, fracassant un record de vitesse lors de qualifications sur un ovale d’un mile et demi.

Busch a maintenu une vitesse moyenne de 200,915 miles à l’heure à son seul tour du dernier segment des qualifications, vendredi.

Cinq pilotes ont battu l’ancien record de piste de 200,111 miles à l’heure établi par Tony Stewart en automne 2014.

Denny Hamlin, un des huit pilotes toujours en lice dans la course au championnat, s’est qualifié en deuxième position avec un tour à 200,617 miles à l’heure. Kevin Harvick (200,372), Erik Jones (200,326) et Kyle Busch (200,252) ont aussi dépassé les 200 miles à l’heure.

Sept des huit pilotes dans la course au championnat feront partie du top-10 lors du lancement de l’épreuve. Chase Elliott est le seul qui a été exclu, lui qui n’a pas complété l’inspection à temps. Il commencera la course en 34e position.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Sept des huit pilotes dans la course au championnat feront partie du top-10 lors du lancement de l’épreuve et non du top-9.