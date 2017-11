LAVAL, Qc — Le nouveau capitaine du Rocket de Laval a joué les héros vendredi soir, alors que Byron Froese a inscrit le but vainqueur en fusillade dans un gain de 6-5 des siens face au Crunch de Syracuse.

Élu capitaine du Rocket par ses coéquipiers plus tôt dans la journée, Froese a d’abord récolté un but et une aide en temps réglementaire pour le Rocket (6-4-2). Peter Holland, pour le Rocket, et Cory Conacher, pour le Crunch, ont ensuite touché la cible lors des trois premières rondes en fusillade, avant que Froese ne tranche lors du quatrième tour. Le défenseur du Crunch Ben Thomas n’a pu déjouer Zachary Fucale lors du quatrième tour.

Thomas et Mathieu Joseph ont inscrit deux buts chacun pour le Crunch (3-5-3) en temps réglementaire. Dominik Masin a aussi fait bouger les cordages, tandis que Michael Leighton a stoppé 20 lancers avant la fusillade.

Le Crunch a toutefois gaspillé une avance de 3-1 avant de combler deux retards d’un but.

Matt Taormina a récolté un but et deux aides pour le Rocket, tandis que Daniel Audette a aussi amassé un but et une aide. Éric Gélinas et Jakub Jerabek ont été les autres buteurs des locaux.

Fucale a repoussé 32 tirs lors des 65 minutes de jeu. Son réserviste était Karel St-Laurent, qui avait signé un essai avant la rencontre pour pallier le rappel de Charlie Lindgren par le Canadien de Montréal un peu plus tôt. Ancien porte-couleurs des Sea Dogs de Saint-Jean dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, St-Laurent joue cette saison avec les Éperviers de Sorel-Tracy, dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Le Rocket a profité de trois de ses sept occasions en avantage numérique, tandis que le Crunch a été 2-en-8.