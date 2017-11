JACKSONVILLE, Fla. — Le demi offensif Leonard Fournette a enfreint une règle des Jaguars et comme sanction il va rater leur match de dimanche, avec les Bengals de Cincinnati en visite à Jacksonville.

«Leonard Fournette est classé inactif (dimanche) pour avoir enfreint un règlement de l’équipe, a dit par communiqué Doug Marrone, l’entraîneur des Jaguars. Le dossier a été réglé à l’interne et il n’y aura pas de détails rendus publics.»

Fournette mène les Jaguars (4-3) avec 596 verges au sol et sept touchés. Il a raté les deux derniers matches, ennuyé à la cheville droite. Il a toutefois pris part aux entraînements, et on s’attendait à un retour au jeu face aux Bengals (3-4).

Chris Ivory et T.J. Yeldon vont porter le ballon à sa place, dimanche. Pour la quatrième fois cette saison, les Jaguars vont essayer de remporter un deuxième match consécutif.