QUÉBEC — Alex Barré-Boulet a profité d’un avantage numérique tard en troisième période pour briser l’égalité et propulser l’Armada de Blainville-Boisbriand vers une victoire de 5-4 contre les Remparts de Québec, dimanche.

Barré-Boulet a complété un jeu de Pascal Corbeil et Alexandre Alain pour aider les hommes de Joël Bouchard à couronner une remontée, elle qui tirait de l’arrière 4-2 en fin de deuxième période. Quatre des cinq buts de l’Armada ont été inscrits lors d’une supériorité numérique.

Corbeil a connu tout un match pour l’Armada (12-3-2), amassant un but et quatre mentions d’assistance. Barré-Boulet a conclu sa journée de travail avec quatre points, dont deux buts, et Alain a marqué les deux autres filets des siens. L’Armada n’a pas perdu en temps réglementaire à ses six dernières parties.

Philipp Kurashev a touché la cible à deux reprises, toutes en avantage numérique, et il a procuré une avance de 4-2 aux Remparts (13-5-1). Luke Kirwan et Louis-Filip ont aussi enfilé l’aiguille tandis que Matthew Boucher s’est fait complice de trois réussites.

Le gardien recrue Emile Samson a été chassé de la rencontre après avoir alloué quatre buts sur 11 tirs. En relève, Francis Leclerc a signé la victoire pour l’Armada après avoir été parfait sur neuf lancers. Olivier Chalifour a cédé cinq fois sur 30 tirs devant la cage des Remparts.

Islanders 2 Voltigeurs 1

Pascal Aquin a marqué les deux buts des Islanders de Charlottetown et ils n’ont eu besoin que de cette production offensive pour vaincre les Voltigeurs de Drummondville 2-1.

Aquin a inscrit deux buts dans les cinq dernières minutes du premier engagement et les Islanders (10-7-1) ont gagné un troisième match consécutif. Keith Getson a mis la table pour les deux filets de son coéquipier.

Nathan Hudgin a réduit l’écart à un but tôt en deuxième période, mais les Voltigeurs (11-6-2) n’ont pas réussi à niveler le pointage.

Le gardien recrue Dakota Lund-Cornish a repoussé 37 rondelles pour les Islanders et il a enregistré une deuxième victoire cette saison. Olivier Rodrigue a pour sa part effectué 18 arrêts devant le filet des Voltigeurs.

Océanic 3 Huskies 2 (Prol.)

Wilson Forest a trompé la vigilance de Samuel Harvey en prolongation et l’Océanic de Rimouski a battu les Huskies de Rouyn-Noranda 3-2.

Forest a marqué son quatrième but de la saison lors d’un avantage numérique et l’Océanic (12-4-2) a remporté une troisième partie de suite et une deuxième en autant de journées contre les Huskies. Maxim Trépanier et Alex-Olivier Voyer ont aussi noirci la feuille de pointage pour les visiteurs.

Peter Abbandonato et Tommy Beaudoin ont répliqué du côté des Huskies (10-3-5), qui ont perdu leurs quatre derniers matchs.

Les deux gardiens ont fait face à 34 tirs et ils ont été efficaces devant leur filet, mais Jimmy Lemay a eu le dessus, bloquant 32 lancers contre les 31 de Harvey.

Foreurs 2 Olympiques 0

Les Foreurs de Val-d’Or ont trouvé le fond du filet deux fois en troisième période et ils ont blanchi les Olympiques de Gatineau 2-0.

Après plus de 43 minutes sans but, Philippe Fortin a choisi le bon moment pour inscrire son premier but en carrière dans la LHJMQ. Mathieu Nadeau a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Foreurs (9-8-1), qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs.

Du côté des Olympiques (8-8-2), ils ont alterné les victoires et les défaites lors de leurs six dernières parties. Ils ont décoché pas moins de 36 lancers sur le gardien Etienne Montpetit, qui a enregistré un huitième jeu blanc en carrière.

Tristan Bérubé a stoppé 25 des 27 tirs dirigés vers lui pour l’équipe locale.