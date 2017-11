L’Avalanche du Colorado a échangé l’attaquant Matt Duchene aux Sénateurs d’Ottawa en retour notamment de Kyle Turris, qui prend la direction de Nashville.

Les rumeurs s’étaient intensifiées au cours des derniers jours et après plusieurs semaines et même plusieurs mois de discussions.

L’Avalanche a finalement envoyé Duchene aux Sénateurs contre Turris, l’espoir Shane Bowers, le gardien Andrew Hammond et des choix de première ronde en 2018 et de troisième ronde en 2019. L’Avalanche a ensuite échangé Turris aux Predators contre le défenseur Samuel Girard, l’attaquant Vladislav Kamenev et un choix de deuxième ronde en 2018.

Les Predators ont consenti une prolongation de contrat de six saisons et 36 millions $ US à Turris, qui pouvait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la saison.

Duchene, qui a su qu’il était échangé pendant le match de l’Avalanche contre les Islanders de New York, dimanche soir, a quitté la rencontre. Il a amassé quatre buts et 10 points en 14 parties cette saison avec la formation du Colorado.

Turris a pour sa part obtenu trois buts et neuf points en 11 matchs cette saison avec les Sénateurs.