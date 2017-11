NEWARK, N.J. — Vladimir Tarasenko et Jaden Schwartz ont marqué dans un intervalle de 1:35 entre la fin de la deuxième période et le début de la troisième, mardi soir, et les Blues de St. Louis ont pris la mesure des Devils du New Jersey 3-1.

Jake Allen a repoussé 21 tirs et Brayden Schenn a complété la marque dans un filet désert pour les Blues, qui ont battu les Devils pour la huitième fois consécutive. Schenn a aussi amassé deux mentions d’assistance, portant son total à six lors de ses deux derniers matchs.

Tarasenko, qui a quitté la séance d’entraînement des Blues lundi matin en raison d’une contusion au haut du corps, a aussi récolté une passe sur le filet victorieux de Schwartz.

Blake Coleman a marqué tôt en première période pour les Devils, mais il était au cachot lorsque Schwartz a touché la cible à 32 secondes du troisième vingt. Cory Schneider a effectué 37 arrêts pour les Devils, qui ont un dossier de 0-2-1 à leurs trois dernières rencontres.