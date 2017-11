MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a trouvé l’entraîneur-chef qui aura comme mission de ramener l’équipe en éliminatoires.

La formation de la Major League Soccer a organisé une conférence de presse mercredi après-midi pour dévoiler l’identité du successeur de Mauro Biello, qui a été congédié.

L’Impact en sera à son cinquième entraîneur-chef depuis son arrivée en MLS en 2012.

Biello avait hérité du poste d’entraîneur-chef de manière intérimaire à la suite du congédiement de Frank Klopas à la fin du mois d’août 2015. Il avait ensuite guidé l’équipe jusqu’en demi-finale d’association et la mention intérimaire avait été retirée à la fin de la saison. L’Impact a ensuite atteint la finale de l’Est en 2016, mais l’équipe n’a pas été en mesure de se qualifier pour les éliminatoires cet automne.

Le président de l’Impact, Joey Saputo, a affirmé lors du bilan de fin de saison qu’il était à la recherche d’un entraîneur d’expérience, qui avait gagné au plus haut niveau en Europe. Il avait aussi affirmé avoir commencé ses recherches en juillet et avait rencontré plusieurs candidats européens et argentins.