TORONTO — La Ligue nationale de hockey s’est associée avec Fanatics pour lancer une plateforme de commerce électronique au Canada.

La ligue a indiqué que la nouvelle boutique, NHLShop.ca, permettra aux amateurs de hockey canadiens de profiter de délais de livraison plus courts et d’une sélection plus grande d’articles de Fanatics et des partenaires du circuit, comme Adidas.

La nouvelle boutique canadienne sera disponible en anglais et en français.

L’entente inclut aussi le lancement d’un nouveau chandail pour chaque équipe par Fanatics, nommé le chandail «Breakaway».

L’annonce de la LNH survient deux jours après celle du partenariat entre Fanatics et la Major League Soccer, qui inclut aussi le commerce en ligne au Canada à compter de 2018.

Fondé en 1995 et installé à Jacksonville, en Floride, Fanatics gère plus de 300 magasins, dont les boutiques en ligne de la NFL, la MLB, la NBA, la MLS, la NASCAR, la PGA et de plus de 200 équipes universitaires et professionnelles.

L’entreprise, qui a récemment acquis la marque d’habillement Majestic, se spécialise dans la production des produits liés aux événements — comme ceux mis en vente après un championnat.