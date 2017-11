RIMOUSKI, Qc — L’attaquant recrue Luke Kirwan a enregistré un premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ et les Remparts de Québec ont doublé l’Océanic de Rimouski 6-3, jeudi, au Colisée Financière Sun Life.

Kirwan, un Américain de 20 ans, a marqué les trois premiers buts des Remparts, aidant son équipe à créer l’impasse à deux reprises. Il a inscrit neuf buts à ses 10 premières parties dans le circuit Courteau.

Alors que les deux formations étaient à égalité 3-3, Louis-Filip Côté, Matthew Boucher et Sam Dunn ont enfilé l’aiguille pour les Remparts, qui trônent au sommet du classement de la LHJMQ. Christian Huntley s’est fait complice de quatre buts des siens.

Yannik Bertrand a trouvé le fond du filet à deux occasions pour l’Océanic. Dmitry Zavgorodniy a ajouté un but et une mention d’aide.

Le gardien des Remparts Dereck Baribeau a remporté un quatrième départ de suite, lui qui a bloqué 32 lancers. Colten Ellis a donné cinq buts en 16 tirs avant d’être remplacé par Jimmy Lemay, qui a stoppé 14 des 15 lancers dirigés vers lui pour l’Océanic.

Drakkar 3 Mooseheads 2

Le Drakkar de Baie-Comeau a inscrit trois buts sans riposte et l’équipe a défait les Mooseheads de Halifax 3-2.

En retard 1-0 dans les premières minutes de la période initiale, le Drakkar a touché la cible deux fois en 1:45 grâce à Ivan Chekhovich et Isaiah Gallo-Demetris. Tôt au deuxième engagement, Jean-Simon Bélanger a marqué le troisième but de son équipe.

Otto Somppi et Benoit-Olivier Groulx ont tous les deux obtenu un but et une mention d’assistance pour les Mooseheads, qui ont perdu un deuxième match consécutif. Maxime Fortier et Filip Zadina ont amassé une aide.

Antoine Samuel a connu une bonne soirée de travail devant la cage du Drakkar et il a réalisé 31 arrêts. Son vis-à-vis chez les Mooseheads, Alexis Gravel, a cédé trois fois sur 29 lancers.

Phoenix 5 Sea Dogs 4

Nicolas Poulin a enfilé l’aiguille tard au troisième vingt pour briser l’égalité et propulser le Phoenix de Sherbrooke vers une victoire de 5-4 aux dépens des Sea Dogs de Saint-Jean.

Poulin a complété un jeu de Yaroslav Alexeyev pour récolter son deuxième filet de la rencontre. Il a également mis la table pour le but d’Alexeyev, en première période. Hugo Roy et Benjamin Tardif ont aussi noirci la feuille de pointage pour le Phoenix, qui a mis fin à une séquence de sept revers.

Anthony Boucher et Radim Salda ont complété la partie avec un but et une mention d’aide chacun. Kevin Gursoy et Matt Green ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Sea Dogs, qui occupent le dernier rang du classement général de la LHJMQ. L’espoir au prochain repêchage Joseph Veleno a préparé deux réussites des siens.

Dans la victoire, Evan Fitzpatrick a stoppé 31 tirs pour le Phoenix. Alex D’Orio a pour sa part repoussé 34 rondelles devant le filet des Sea Dogs.

Titan 5 Tigres 1

Dawson Theede a amassé trois points et le Titan d’Acadie-Bathurst a facilement battu les Tigres de Victoriaville 5-1.

Theede a marqué un but et il a ajouté deux aides lors d’une poussée de quatre buts sans riposte du Titan. Ethan Crossman a trouvé le fond du filet à deux occasions tandis que Cole Rafuse et Michal Ivan ont réussi à tromper la vigilance de Tristan Côté-Cazenave à une reprise.

Seul Jérôme Gravel est parvenu à faire bouger les cordages pour les Tigres, qui ont mis fin à une série de deux victoires.

Reilly Pickard a perdu son blanchissage à mi-chemin en troisième période, mais il a tout de même enregistré la victoire pour le Titan grâce à 20 arrêts. Côté-Cazenave a alloué cinq buts sur 38 tirs pour les Tigres.