HAINAN, Chine — Shanshan Feng a signé une carte de 73 (plus-1) qui lui a néanmoins permis de se hisser en tête par un coup après trois rondes au Tournoi Blue Bay du circuit de la LPGA, vendredi.

Feng, qui a gagné la semaine dernière au Japon, a connu une journée en dents de scie, avec trois oiselets et quatre bogueys. Elle pointe à 209 (moins-7) au classement cumulatif, et tentera samedi de devenir la première golfeuse à gagner deux titres consécutifs cette saison.

Moriya Jutanugarn (68) a réalisé sept oiselets pour grimper de six échelons et se retrouver deuxième à 210 (moins-6).

La meneuse après deux rondes, Ashleigh Buhai (76), a dégringolé en troisième place, à deux coups de Feng.

La no 1 mondiale, Sung Hyun Park, et Na Yeon Choi ont chacune joué 68, et elles sont à égalité en quatrième position à 212 (moins-4).

La Canadienne Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, a éprouvé des ennuis à composer avec le vent et complété le parcours avec un score brutal de 80. Elle s’est donc retrouvée au 40e rang, à 223 (plus-7).