BROSSARD, Qc — Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price s’est encore une fois entraîné avant ses coéquipiers, vendredi, tandis que le gardien Al Montoya ne s’est jamais rendu sur la glace, en raison d’une blessure au haut du corps.

Charlie Lindgren, avec un nouveau masque aux couleurs du Canadien, était donc le seul gardien sur la glace pour un entraînement optionnel. Zachary Fucale a été rappelé d’urgence du Rocket de Laval.

Toujours ennuyé par une blessure au bas du corps, Price s’est entraîné avec l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite. Montoya était le réserviste de Lindgren jeudi soir, quand le Tricolore a perdu 3-0 face au Wild du Minnesota.

Le défenseur David Schlemko a aussi sauté sur la glace avant ses coéquipiers.

Price n’a pas joué depuis le 2 novembre, quand le Canadien avait subi un revers de 6-3 face au Wild, au Minnesota. En 11 sorties cette saison, Price affiche un dossier de 3-7-1 avec une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d’efficacité de ,877.

Pour sa part, Schlemko n’a pas encore joué cette saison, lui qui a subi une blessure à une main au début du camp.

De leur côté, le défenseur Shea Weber (bas du corps) et l’attaquant Jonathan Drouin (haut du corps) se sont entraînés avec une poignée de coéquipiers lors d’un entraînement optionnel, eux qui ont raté le match de jeudi.

Les autres joueurs présents étaient les défenseurs Victor Mete et Brandon Davidson et les attaquants Torrey Mitchell, Jacob De La Rose, Byron Froese et Charles Hudon.