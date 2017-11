PHÉNIX — Le champion en titre Paul Goydos, Vijay Singh et Lee Janzen ont remis une carte de 64 (moins-7), vendredi, et partagent la tête du classement au Championnat de la Coupe Charles Schwab.

Bernhard Langer, qui tente de mettre la main sur son troisième titre des séries du circuit des Champions de la PGA et qui s’efforce de terminer au sommet du classement de la Coupe Charles Schwab pour une quatrième année consécutive, se trouve à égalité au 28e rang après avoir joué une ronde de 71. Le meneur au classement jusqu’à présent a seulement besoin de remporter le dernier tournoi de la saison afin de terminer en tête du circuit des Champions.

Âgé de 60 ans, Langer a remporté la Classique Dominion Energy Charity, le premier tournoi des éliminatoires de la Coupe Charles Schwab, en plus d’être couronné champion lors du Championnat PowerShares QQQ.

Jerry Smith et Glen Day ont terminé leur journée de travail avec une carte de 65, et Corey Pavin, David Toms et Joe Durant ont joué 66. Fred Couples, Colin Montgomerie et John Daly suivent au classement avec une carte de 69.

Le seul représentant de l’unifolié Stephen Ames (70) s’est hissé au 26e rang, à égalité avec l’américain Marco Dawson.