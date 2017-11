NEW YORK — Les Rangers de New York ont marqué deux buts en avantage numérique au deuxième vingt et ils ont battu les Oilers d’Edmonton 4-2, samedi, pour remporter une sixième victoire de suite.

Rick Nash a touché la cible à deux reprises, Pavel Buchnevich et Michael Grabner, dans un filet désert, ont ajouté un but pour les Rangers. Mats Zuccarello a obtenu deux aides, Kevin Shattenkirk a amassé un point dans une septième partie de suite tandis que Ryan McDonagh a récolté une mention d’assistance dans un quatrième match consécutif.

Henrik Lundqvist a repoussé 26 rondelles pour les Rangers.

Récemment rappelé de la Ligue américaine de hockey, Jesse Puljujarvi a enfilé l’aiguille. Connor McDavid a aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont perdu contre les Rangers pour une quatrième fois de suite.

Cam Talbot a réalisé 30 arrêts devant le filet des Oilers.

Après avoir amorcé la saison avec une fiche de 3-7-2, les Rangers se sont propulsés dans le portrait des séries dans l’Association Est grâce à leur total de 20 points.