AVONDALE, Ariz. — Justin Allgaier, William Byron, Elliott Sadler et Daniel Hemric ont pris les quatre places en vue de la course du championnat de la série Xfinity de la NASCAR, qui aura lieu la semaine prochaine.

Les quatre places étaient à l’enjeu, samedi, sur le Phoenix Raceway, où Byron a signé sa quatrième victoire de la saison. Les trois autres pilotes prendront part à la finale à Homestead-Miami en raison de leur nombre de points.

Hemric et Cole Custer ont alimenté le spectacle pour obtenir le dernier laissez-passer disponible et les deux se sont bien battus lors des derniers tours. Custer occupait la quatrième position et Hemric était cinquième. Si ce résultat tenait le coup, Hemric aurait été l’heureux élu, mais Christopher Bell est venu jouer les trouble-fêtes.

Bell a réussi un dépassement par l’extérieur pour devancer les deux pilotes, mais Hemric a joué le même tour à Custer pour conclure l’épreuve au cinquième échelon.

La finale mettra uniquement en vedette des pilotes avec des voitures Chevrolet et trois de l’équipe JR Motorsports.