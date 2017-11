NEW YORK — L’ailier gauche Jason Zucker du Wild du Minnesota, qui a mené la LNH avec six buts et sept points en quatre matchs, s’est assuré la première étoile de la semaine dans le circuit.

Zucker s’est notamment illustré face au Canadien de Montréal, jeudi, lorsqu’il a obtenu son premier tour du chapeau en carrière lors d’un gain de 3-0 du Wild.

Il est aussi devenu le premier joueur de la LNH à inscrire six buts d’affilée avec son équipe depuis Glen Murray des Bruins de Boston en 2003-04.

L’ailier droit Nikita Kucherov a totalisé deux buts et cinq mentions d’aide en trois matchs pour permettre au Lightning de Tampa Bay d’effectuer un voyage parfait en Californie.

Finalement, le gardien Braden Holtby des Capitals de Washington complète le tableau d’honneur, lui qui a signé la victoire à ses trois départs, maintenant une moyenne de 1,27 et un taux d’efficacité de ,952.